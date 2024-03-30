طريقة عمل فشار الدجاج الصحي زي المحلات.. سهلة وموفرة

الفشار من الأكلات المُسلية التي تفضلها العديد من البيوت المصرية، وفي شهر رمضان الكريم، تحاول الأمهات ابتكار وصفات جديدة للتحلية بعد الإفطار لتسلية أطفالهن، وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل فشار الدجاج الصحي في البيت بطريقة سهلة وبأقل التكاليف، بحسب موقع«just food».

مقادير عمل فشار الدجاج الصحي

- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

- بيضتان.

- ملعقة صغيرة زيت الزيتون.

- نصف ملعقة صغيرة بودرة الثوم.

- ملعقة صغيرة ملح كوشير خشن.

- كوب من دقيق اللوز.

- ربع ملعقة صغيرة خردل مطحون.

- قطعتان من صدور دجاج الخالية من الجلد والعظام، تقطع إلى قطع صغيرة.

- نصف ملعقة صغيرة فلفل كايين.

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- صوص باربيكيو (اختياري).

طريقة التحضير

- نُسخن الفرن على درجة حرارة 400 مئوية، ثم نفرش الصينية بورق البرشمان ونتركها جانباً.

- نخلط دقيق اللوز مع الفلفل أسود، فلفل الكايين، الخردل المطحون، البابريكا، وبودرة الثوم، ثم نُقلب الخليط جيداً.

- نقوم بخفك البيض مع ربع ملعقة صغيرة من الفلفل أسود، وربع ملعقة صغيرة من الملح الخشن، في وعاء منفصل متوسط الحجم.

- نقوم بتقطيع صدور الدجاج إلى قطع صغيرة جداً.

- نُقلب قطع الدجاج في خليط البيض حتى يغطيها تماماً، ثم نقوم بهزها قليلاً لنتخلص من أي خليط زائد.

- نقلب الدجاج في خليط دقيق اللوز المتبل بهدوء حتى يغطيه كاملاً.

- ننقل قطع الدجاج إلى صينية الفرن، ثم نكرر الأمر مع باقي الدجاج، مع التأكد من ترك مسافات بين القطع.

- نقوم بإدخال الصينية الفرن لتُخبز، ونتركها لمدة من 10 - 12 دقيقة، وفي منتصف المدة، نقوم بلف الصينية حتى يختفي اللون الوردي في الفراخ، ويتحول إلى اللون الذهبي.

- نقوم بإخراجها من الفرن، ثم تُقدم مع صوص الباربيكيو.