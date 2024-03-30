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دراما المتحدة

محافظ القاهرة يهنئ الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة

كتب:

وائل فايز
10:26 م | السبت 30 مارس 2024
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة برئاسة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

شهد الاحتفال الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة، وعدد من كبار رجال الدولة. 

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط  عنصري الأمة، مؤكدًا أن مصر نموذج فريد في الصلات القوية التي تربط بين مواطنيها وأصبحت دولة المواطنة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، محط أنظار العالم.

ومن جانبه، أكد المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك أن هذه الأيام تشهد الكثير من الأعياد فنحتفل اليوم بعيد القيامة وننتظر خلال أيام حلول عيد الفطر للاحتفال به في تأكيد على وحدة الشعب المصري وترابطه.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.