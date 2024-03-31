مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024.. الظهر 11:58 صباحا
كتب:
نظيمة البحرواي
12:00 ص | الأحد 31 مارس 2024
الصلاة
مع حلول اليوم الواحد والعشرين من شهر رمضان الكريم، يتطلع الصائمون إلى معرفة مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024، لأداء الفرائض في مواعيدها، خاصة المغرب والفجر.
وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة.
مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024
يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024، في تمام الساعة 4 و15 دقيقة صباحًا، فيما يحين الشروق في تمام الساعة 5 و44 دقيقة صباحًا.
موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024
يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024 في تمام الساعة 11:58 صباحًا.
موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024
أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024، في تمام الساعة 3 و30 دقيقة مساءً.
موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024
يحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024 في تمام الساعة 6 و13 دقيقة مساءً.
موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024
يحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024 في الساعة 7 و32 دقيقة مساءً، ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و18 دقيقة.