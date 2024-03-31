مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024.. الظهر 11:58 صباحا

مع حلول اليوم الواحد والعشرين من شهر رمضان الكريم، يتطلع الصائمون إلى معرفة مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024، لأداء الفرائض في مواعيدها، خاصة المغرب والفجر.

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024

يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024، في تمام الساعة 4 و15 دقيقة صباحًا، فيما يحين الشروق في تمام الساعة 5 و44 دقيقة صباحًا.

موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024

يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024 في تمام الساعة 11:58 صباحًا.

موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024

أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024، في تمام الساعة 3 و30 دقيقة مساءً.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024

يحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024 في تمام الساعة 6 و13 دقيقة مساءً.

موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024

يحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الأحد 31-3-2024 في الساعة 7 و32 دقيقة مساءً، ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و18 دقيقة.