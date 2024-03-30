مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم السبت 30-3-2024 وعدد ساعات الصيام

يولي المسلمون أهمية كبرى لمواقيت الصلاة في الفيوم اليوم السبت 30-3-2024 والموافق 20 رمضان وآخر أيام المغفرة، خصوصًا إنّها تفصلنا ساعات قليلة فقط على بدء العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث يبدأ أول أيامهم بعد غروب الشمس اليوم، وتبدأ صلاة التهجد الأولى بعد الثانية عشر منتصف الليل بحسب ما أعلنت الأوقاف.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم السبت 30-3-2024 والموافق 20 رمضان 1445، وعدد ساعات الصيام، فضلًا عن مواعيد السحور والإمساك، ومتى تشرق الشمس في الفيوم اليوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

وتختلف مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم السبت الموافق 20 رمضان 2024 عن الأمس، إذ يأتي موعد أذان الفجر مبكرًا بمقدار دقيقتين، وكذلك موعد السحور والإمساك، وتوقيت شروق الشمس اليوم، ويزداد عدد ساعات الصيام، كما يتغير موعد أذان العشاء.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم السبت 30-3-2024

وبحسب إمساكية رمضان فإنّ مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم السبت 30-3-2024 الموافق 20 من شهر الصيام فإنّها تأتي كما يلي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت 30-3-2024.. يرفع الساعة 4:21 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم السبت 30-3-2024.. يرفع الساعة 12:01 مساءً.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم السبت 30-3-2024.. يرفع الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت 30-3-2024.. يرفع الساعة 6:14 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم السبت 30-3-2024.. يرفع الساعة 7:32 مساءً.

موعد صلاة التراويح في الفيوم اليوم السبت 30-3-2024.. تؤدى عقب إنهاء صلاة العشاء مباشرة.

موعد صلاة التهجد في الفيوم اليوم السبت 30-3-2024 أول أيام العشر الأواخر من رمضان.. يبدأ 12:01 منتصف الليل.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم السبت 30-3-2024

وفيما يخص عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم السبت 30-3-2024 الموافق آخر أيام المغفرة، فإنّها تبلغ نحو 14:13 ساعة، بينما يبدأ السحور الساعة 2:01 وحتى الإمساك الساعة 4:01 صباحًا، فيما يكون موعد الشروق اليوم في الفيوم الساعة 5:48 صباحًا.