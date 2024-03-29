مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الجمعة 28-3-2024 وعدد ساعات الصيام

تشهد مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الجمعة 28-3-2024 الموافق التاسع عشر من شهر الصيام، وتاسع أيام المغفرة، اختلافًا بين الحلول مبكرًا، أو متأخرًا، إذ تأتي مواعيد صلاة الفجر والظهر ومواقيت السحور والإمساك والشروق مبكرًا، بينما يأتي موعد أذان المغرب متأخرًا، ويزداد عدد ساعات الصيام، فيما يفصلنا أقل من 48 ساعة على بدء العشر الأواخر من شهر رمضان.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الجمعة 28-3-2024 الموافق 19 من شهر رمضان، وعدد ساعات الصيام، ومواقيت السحور والإمساك، وموعد الشروق في الفيوم اليوم.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024، فإنّ مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم يتضمن حلول موعد أذان الفجر والظهر مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة عن الأمس، وكذلك يتأخر موعد أذان المغرب بمقدار دقيقة، بينما يزداد عدد ساعات الصيام بمقدار دقيقتين.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الجمعة 28-3-2024

وتأتي مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الجمعة 28-3-2024 الموافق التاسع عشر من شهر رمضان 1445 هجرية كالآتي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الجمعة 28-3-2024.. يحل في تمام الساعة 4:32 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الجمعة 28-3-2024.. يحل في تمام الساعة 12:01 مساءً.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الجمعة 28-3-2024.. يحل في تمام الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الجمعة 28-3-2024.. يحل في تمام الساعة 6:14 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الجمعة 28-3-2024.. يحل في تمام الساعة 7:31 مساءً.

موعد صلاة التراويح في الفيوم اليوم الجمعة 28-3-2024.. يحل في تمام الساعة 7:51 مساءً تقريبًا ويختلف بمقدار دقائق من مسجد لآخر على حدة عقب الانتهاء من صلاة العشاء مباشرة.

موعد صلاة التهجد في الفيوم اليوم الجمعة 28-3-2024.. يبدأ بعد الساعة 12 منتصف الليل.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الجمعة 28-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الجمعة 28-3-2024 الموافق اليوم قبل الأخير من شهر رمضان 2024، نحو 14 ساعة و11 دقيقة، بينما يبدأ موعد السحور في تمام الساعة 2:03 وحتى وقت الإمساك 4:03 صباحًا.

ويحل موعد الشروق اليوم في الفيوم الجمعة 28-3-2024 والتاسع عشر من شهر رمضان 1445 في تمام الساعة 5:50 صباحًا.