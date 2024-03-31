موعد أذان الفجر والمغرب الأحد 21 رمضان بالقاهرة والمحافظات

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة ليوم الأحد 21 من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية، والموافق ليوم 31 مارس 2024.

عدد ساعات الصيام 14س و 5 ق

وكشفت الهيئة، من خلال هذه المواقيت، عدد ساعات الصيام، وموعد أذان المغرب ليوم الأحد 21 من رمضان المبارك، مؤكدة أن عدد ساعات الصيام للمصريين في ذلك اليوم تصل إلى 14 ساعة و5 دقائق في محافظة أسوان.

«الوطن» تستعرض من خلال مواقيت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر والمغرب، الأحد21 من رمضان المعظم، بالقاهرة وبعض المحافظات، وهي كما يلي:

موعد أذاني المغرب والفجر 21 رمضان وفقا لهيئة المساحة بالقاهرة

-المغرب: 6:013 دقيقة مساء

العشاء: 7:32 دقيقة مساء

سحور: 1.57 دقيقة صباحا

إمساك:3:57 دقيقة صباحا

الفجر:4:17 دقيقة صباحا

الشروق: 5:45 دقيقة صباحا

الظهر: 11:59 مساء

العصر:3:30 مساء

مواقيت الصلاة ليوم الأحد 21 رمضان بمحافظة الإسكندرية

المغرب: 6:19 دقيقة مساء

العشاء: 7:39 دقيقة مساء

سحور:2:01 دقيقة صباحا

إمساك:4:01 دقيقة صباحا

الفجر:4:21 دقيقة صباحا

الشروق: 5:50 دقيقة صباحا

الظهر:12:04 ق مساء

العصر:3:36 مساء

مواقيت الصلاة ليوم الأحد21 رمضان طنطا «منطقة وسط الدلتا»

المغرب: 6:15 دقيقة مساء

العشاء: 7:34 دقيقة مساء

سحور: 1.57 دقيقة صباحا

إمساك:3.57 دقيقة صباحا

الفجر:4:17 دقيقة صباحا

الشروق: 5.46 دقيقة صباحا

الظهر: 11.59 دقيقة صباحا

العصر:3:30 مساء

مواقيت الصلاة ليوم الأحد 21 رمضان في أسيوط «وسط وجنوب الصعيد»

المغرب: 6:12 دقيقة مساء

العشاء: 7:29 دقيقة مساء

سحور: 2:01 دقيقة صباحا

إمساك:4:01 دقيقة صباحا

الفجر::4.21 دقيقة صباحا

الشروق: 5.47 دقيقة صباحا

الظهر:11.59 ق صباحا

العصر:3:29 مساء

مواقيت الصلاة ليوم الأحد 21 رمضان في أسوان

المغرب: 6:04 دقيقة مساء

العشاء: 7:18 دقيقة مساء

سحور:1:58 دقيقة صباحا

إمساك:3:58 دقيقة صباحا

الفجر:4:18 دقيقة صباحا

الشروق: 5:41 دقيقة صباحا

الظهر:11:52 ق صباحا

العصر:3:20 مساء