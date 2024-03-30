محمد عفيفي لـ«الشاهد»: استعادة الماضي مرة أخرى لا تتم بشكل كامل كما يعتقد البعض

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن مصدر الخلاف على الحقيقة التاريخية الواحدة، هو أن التاريخ حدث في الماضي، وعند محاولة الاستعادة، نجد مؤرخين يتجاهلون بعض الفترات أو تهميشها، وبالتالي لا نستطيع استعادة الماضي كله.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنني دائمًا أقول لطلابي، أن هناك دائمًا في اختلاف في الروايات التاريخية، لذلك لا توجد حقيقة تاريخية واحدة، واستعادة الماضي مرة أخرى، لا تتم بشكل كامل كما يعتقد البعض.

ونوه بأن هناك فصل في النقد التاريخي ما يسمى «الحكي والحكاية وإعادة الحكي»، فهناك مسافات بين الثلاث كلمات، وبالتالي سنجد اختلافات من شخص لآخر، لذا فلا نجد حقيقة تاريخية واحدة.

وأشار إلى أن الكاميرا تصور شيء في الدراما، وبالتالي فلدينا القدرة على تسليط الضوء على جانب معين، ففي المقابل نجد جوانب أخرى مخفية، وهذا أمر وارد في السردية التاريخية.