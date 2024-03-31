أستاذ تاريخ: استحضار طائفة الحشاشين في عمل درامي يخدم محاربة الفكر الإرهابي

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إنّ استحضار طائفة الحشاشين في عمل درامي يخدم محاربة الفكر الإرهابي.

وأضاف عفيفي، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ طائفة الحشاشين عندما رفعوا السلاح لم يقدموا شيئًا للإسلام فطائفة الحشاشين تذكرني بالخوارج، لأنّ الخوارج رفعوا السلاح لمئات السنين ضد الدولة العباسية والفاطمية وضد الجميع ولم يقدموا شيئا، ولكن عندما تركوا السلاح قدموا لنا أفكارًا وأصبحوا من أكثر الناس وداعة.

وتابع بأنّ الحشاشين والخوارج من الأمثلة اللي تجعلنا نقول إنّه على مدار التاريخ لم يُقدّم رفع السلاح أي شيء للحضارة الإسلامية ولا العالمية، مشيرا إلى أنّ الجماعات الإرهابية تظهر كل فترة بأشكالٍ مختلفة، آخرها «داعش» لأنّنا لم نعالج مشكلات الماضي وأسباب ظهور الجماعات المتطرفة، ولهذا السبب كل فترة تخرج علينا حركة جديدة تحمل السلاح باسم الدين.