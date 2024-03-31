محمد عفيفى لـ«الشاهد»: نتعامل مع الدراما التاريخية على أنها وثائقية وهذا شيء خاطئ

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن المشاهد العربي والمصري على وجه الخصوص، لديه مشكلة في السردية التاريخية، وهذا بسبب عدم وجود حتى وقت قريب ما يسمى بـ«العمل الوثائقي».

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أننا كنا نتعامل مع الدراما التاريخية في الدراما أو السينما على أنها وثائقية، حتى إن البعض يعتقد أن أحمد مظهر هو صلاح الدين الأيوبي، وهذا بسبب عدم الاهتمام بالمواد الوثائقية.

محمد عفيفي: الدراما التاريخية عمل روائي

وأشار أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إلى أن هذا الأمر أضر كثيرا بالدراما التاريخية، وكنا نتعامل مع العمل الدرامي التاريخي بأنه وثائقي، وسيأخذ وقتا من أجل الفصل في عقلية المتلقي، موضحا أن الدراما التاريخية عمل روائي، والتعامل معها بشكل وثائقي في الماضي كان سببه غياب العمل الوثائقي.

ولفت الدكتور محمد عفيفي، إلى أن هناك أشياء يجب على كاتب السيناريو والمخرج أن يراعوها، مثل الملابس والمناخ، وعكس روح العصر التاريخي، مشيرا إلى أن هذا يساهم في جذب اهتمام المشاهد بالعمل الدرامي التاريخي.

ونوه «عفيفي» إلى أننا نحتاج مع العودة التاريخية للدراما المصرية التاريخية، ضرورة الاهتمام بورشة العمل، التي تتمثل في ورشة العصف الذهنية؛ إذ تضم أثريا من أجل كتابة الأحداث بشكل تاريخي مدروس، وورشة أخرى تهتم بشكل كبير بالملابس وروح العصر التاريخي.