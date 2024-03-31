موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل بدون سابق إنذار

تواصل القنوات الفضائية عرض مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان، ومن بينها مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، والذي بدأ عرضه خلال شهر رمضان، على أن يتم عرض الحلقة 6 على قناة dmc.

موعد عرض الحلقة 6 مسلسل بدون سابق إنذار

وعن موعد عرض الحلقة 6 مسلسل بدون سابق إنذار سيكون على قناة dmc الساعة 6:15 مساءً، وإعادة عرضه الساعة 5 صباحًا، وإعادة عرض ثانية الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

تكشف الحلقة 5 من مسلسل بدون سابق إنذار، أن الوضع المالي للأخ الأصغر لآسر ياسين، «حسن»، يزداد سوءًا، فطليقته تطالبه بكافة المصاريف، وتزداد الحياة صعوبة، خشية بأنّ حقوقها وحقوق أطفالها ستضيع بعد الطلاق، ليجد «حسن» نفسه ملزمًا بسداد المزيد من الأموال، إلى جانب الديون وتكاليف القضية التي خرج منها بكفالة، بعد وفاة أحد العمال بمحله الخاص.

أول دور بطولة لآسر ياسين مع عائشة بن أحمد

مسلسل بدون سابق إنذار هو أول دور بطولة لآسر ياسين وعائشة بن أحمد، ويجمعهما مع أحمد خالد صالح، ونهال عنبر، وأحمد علي ماهر، وهو من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة.