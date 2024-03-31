موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل فراولة على قناة DMC

تستمر القنوات الفضائية في عرض مسلسلات النصف الثاني من رمضان، ومن بينها مسلسل الفنانة نيللي كريم الذي بدأ عرضه في منتصف الشهر، ويتضمن 15 حلقة فقط، وهو مليء بالإثارة والكوميديا، ويبحث المشاهدون عن موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل فراولة.

موعد عرض الحلقة 6 مسلسل فراولة

أمّا عن موعد عرض الحلقة 6 مسلسل فراولة على قناة DMC، فسيتم بثها الساعة 8:15 صباحًا وأيضًا الساعة 1:45 ظهرًا، بالتزامن مع بثها على منصة Watch It الرقمية، وتعيد قناة dmc دراما الحلقة في تمام الساعة 5 صباحًا، والساعة 4:30 عصرًا.

بعد استعراض موعد عرض الحلقة 6 مسلسل فراولة على قناتي DMC Drama وDMC، بجانب منصة Watch It، نسلط الضوء على تصريح الفنانة نيللي كريم حول مسلسل فراولة، وتخبرنا أن تطورات مثيرة تنتظر المشاهدين بشأن التحول الدرامي الكبير في حياة فراولة، لتنتقل إلى مستوى سيدات المجتمع.

أبطال مسلسل فراولة

فراولة مسلسل كوميدي يشارك فيه نخبة من كبار الفنانين منهم نيللي كريم، أحمد فهمي، أحمد فهيم، علا رشدي، صدقي صخر، حجاج عبد العظيم، لبنى ونس، إيمان السيد، ودنيا سامي.