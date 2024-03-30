ملخص الحلقة 20 مسلسل محارب.. مقتل «الغفير» وتورط حسن الرداد في الجريمة

شهد ملخص الحلقة 20 مسلسل محارب، جلسة الحكم في قضية مقتل العزازي ومحاميه، الذي ترافع فيها المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر)، وطالب بتوقع عقوبة الإعدام شنقا على محارب (حسن الرداد)، كونه تسبب في خسائر للاقتصاد والبورصة المصرية، لقتله واحد من أهم رجال الأعمال والاقتصاد في مصر، من أجل الثأر لوالدته.

ملخص الحلقة 20 مسلسل محارب

تقدم الشاهد الوحيد في مقتل العزازي الغفير الصاوي بشهادته، مؤكدا قيام محارب بقتل العزازي، إلا أن محامي محارب استجوبه فارتبك ولم يجيب، فأجلت المحكمة القضية إلى جلسة أخرى، وذلك في ملخص الحلقة 20 مسلسل محارب.

محارب يتورط في جريمة قتل الغفير

في ملخص الحلقة 20 مسلسل محارب، بعد انتهاء الجلسة توجه محارب إلى محل سكن الغفير ليعرف منه سبب اعترافه عليه بجريمة قتل لم يرتكبها، إلا أنه فور وصوله إلى منزل الغفير وجده مقتولا وغارقا في دمه، وأثناء نزول محارب من المنزل اصدم بنجل الغفير، ليضاف إلى جملة القضايا المتهم فيها محارب اتهامه بقتل الغفير، ويظل قاتل محمود العزازي والمحامي وصفي مجهولاً حتى الآن، يثير حوله التساؤلات.

ومن ناحية أخرى أخفت يارا صديقة رامي (ملك أحمد زاهر)، أنها حصلت على هواتف العزازي من خلال صاحب محل الهواتف الذي جاء إلى الفيلا، وأخبرهم بأنه شخص كان يعطف عليه العزازي، وتمكن من إعطاءه حسنة، وفي هذا السياق تحاول أسرة العزازي الوصول إلى تلك الهواتف بكل الطرق الممكنة.