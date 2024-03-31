مسلسل محارب الحلقة 20.. محاكمة حسن الرداد في قضية مقتل العزازي

أحداث مهمة شهدها مسلسل محارب الحلقة 20، حيث تحاول الشرطة الوصول إلى محاربـ وقام الضابط رشيد بجولة إلى السوبر ماركت الذي تحدث منه محارب (حسن الرداد) في مكالمة هاتفية إلي إنجي خطيبته وتتبع كاميرات المراقبة لمعرفة تحركاته، ووصل إلى المأذون الذي قام بتطليق إنجي من محارب.

مسلسل محارب الحلقة 20

وخلال جلسة الحكم في قضية مقتل العزازي ومحاميه، أثناء مسلسل محارب الحلقة 20، ترافع المحامي حسام الجيوشي، وطالب بتوقع أقصى عقوبة على محارب لقيامه بقتل واحد من أهم رجال الأعمال والاقتصاد في مصر، كما تقدم الشاهد الوحيد في مقتل العزازي بشهادته، مؤكدا قيام محارب بقتل العزازي، وقامت المحكمة بتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة أخرى.

تورط محارب في قضية قتل

وعقب انتهاء جلسة المحاكمة توجه محارب إلى محل سكن الغفير ليعرف منه سبب اعترافه عليه بجريمة قتل لم يرتكبها، إلا أنه فور وصوله إلى منزل الغفير وجده مقتولا وغارقا في دمه، ليضاف إلى جملة القضايا المتهم فيها محارب اتهامه بقتل الغفير.