مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 6

مسلسل جودر أحد المسلسلات التلفزيونية التي تحظى بمتابعة الجمهور لها في رمضان 2024، لكونه يتناول قصص ألف ليلة وليلة، وحكاية جودر ابن عمر المصري، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة 6.

مواعيد عرض مسلسل جودر الحلقة 6

وتأتي مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة 6، كالتالي:

- يعرض مسلسل جودر الحلقة 6 على قناة ON E في تمام الساعة 8 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 9:45 صباحًا.

ويعرض المسلسل على ON دراما الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد مرتين، الأولى في تمام الساعة 1:30 صباح اليوم التالي، والثانية 10:30 صباحا، ويعرض جودر على قناة أون بشكل حصري، وتطبيق واتش إت.

أحداث مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر حول عالم ألف ليلة وليلة، وحكايات شهرزاد، وبالتحديد حكاية «جودر المصري وما جرى له من حوادث الأيام وتصاريف الأقدار»، حول الصياد «جودر بن عمر المصري»، الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته من أجل فتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع في العديد من الصراعات من أشقائه.