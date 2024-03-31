سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، استقرارا ملحوظا خلال بداية التعاملات اليومية في البنوك، وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على شبكة الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.88 جنيه للشراء، 12.92 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.87 جنيه للشراء، 12.92 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.89 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.92 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع وفقا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه 12.91 جنيه للشراء، وسجل 12.92 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.90 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.