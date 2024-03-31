5 نصائح لمنع الغيرة من تدمير الحب.. شريف منير ضحيتها في مسلسل بقينا اتنين

الغيرة شعورٌ طبيعيٌّ ينشأ بين الناس، ودافعها غالبًا هو حب التملك أو الخوف من فقدان شيءٍ محبوبٍ أو الشعور بمشاركة شخصٍ آخر في شيءٍ ما، وقد تطرق مسلسل بقينا اتنين بطولة الفنان شريف منير ورانيا يوسف إلى هذا الشعور.

وفي السطور التالية، نستعرض 5 نصائح للتعامل مع الغيرة، حتى لا تدمر الحب، وفقًا لموقع «very well mind».

زين يشعل الغيرة بين أدهم وياسمين

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل بقينا اتنين وصول «زين» الذي يقوم بدوره الفنان تامر فرج، العائد من أوروبا بعد 25 سنة، وهو الشخص الذي كان يرغب في الزواج من «ياسمين».

وتحاول «ياسمين» استغلال الموقف وجعل «أدهم» يشعر بالغيرة عليها، فيسألهما زين عن حقيقة طلاقهما، ليجاوبه «أدهم» بأنها مجرد إشاعة من أجل حملة إعلانية، ثم يهديهما «زين» بعض الهدايا التي جلبها لهما، ويعطي «ياسمين» الشوكولاتة التي تحبها منذ 25 عامًا، ليشعر «أدهم» بالغيرة أكثر.

نصائح للتعامل مع الغيرة

- الغيرة أمر طبيعي: يجب على الشريك إدراك أن بعض الغيرة قد تكون أمرًا طبيعيًا، فالتعامل مع الشريك فقط هو أمر يكاد يكون مستحيلًا، وحتى وأن كانت الغيرة شعورًا طبيعيًا، سواء من زميل عمل أو زميل دراسة أو أحد الأقارب، فعلى الشريك أن يتعامل مع ذلك بحكمة، عن طريق وضع حد معين من التعامل لشريكه مع الأشخاص.

- فهم مصدر الغيرة: يجب معرفة جذور الغيرة وكيفية منعها من أن تكون مصدرًا يهدد العلاقة بين الشريكين.

- خلق جو من الثقة: يجب خلق الشعور بالثقة بين الطرفين؛ حتى يحدث شك بين أي طرف من الآخر.

- وضع حد للغيرة المتكررة: بالرغم من كونها أمر قد يهدد العلاقة، إلا أن هناك أوقاتًا تكون فيها الغيرة غير طبيعية وبدون سبب، فيجب وضع حد لذلك الأمر؛ حتى لا تكون العلاقة ضارة، فالهف من العلاقات الشعور بالأمان والسلام النفسي وليس الأذى والمشاكل المتكررة.

- إظهار الحب دائمًا: عادة ما يقوى إظهار الحب العلاقة بين الشريكين ويقلل الشك ويزيد الثقة.

التعامل مع الغيرة الخاصة بك

يعاني العديد من الأشخاص من تجارب صعبة قد مروا بها، وتسببت كثرة الشكوك في تدميرها، ويجب الاعتراف بأن الغيرة المتكررة، ليست دليلاً على الحب بقدر ما تظهر للشخص الآخر عدم الثقة به.

وللتغلب على هذا النوع من الغيرة يجب اتباع عدة خطوات منها:

- الاعتراف بشعورك المتكرر بالغيرة.

- قبول أن الغيرة تؤذي علاقتك.

- رفض التجسس على شريك حياتك.

- محاولة تغيير السلوك الغيور المتشدد.