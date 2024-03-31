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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 21.. هل يبيع خالد النبوي منزله؟

كتب:

هبة ياسر
12:00 م | الأحد 31 مارس 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

شهدت أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من المواقف الكوميدية والطريفة التي وقعت بين عائلة «مختار» خالد النبوي وذلك بعد قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن منزلهم.

وجاء في الحلقة الـ 20 من مسلسل إمبراطورية ميم محاولة «مختار أبو المجد» خالد النبوي إقناع أبنائه باستخدام الوسائل الترفيهية القديمة والتقليدية وجلس معهم ليعرفهم عليها، ويعلمهم كيفية استخدامها وكان من ضمنها الهاتف الأرضي ولعبة السلم والثعبان وبنك الحظ.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 21

وجاء ضمن أحداث الحلقة الـ 20 أمس من مسلسل إمبراطورية ميم، تصاعداً في الحديث بين «مختار» خالد النبوي ونجله الأكبر «مروان» نور النبوي وذلك بسبب الضغط الذي وضعتهم فيه الشركة لشراء المنزل، إذ أنها قطعت عنهم وسائل الاتصال والمياه.

ومن المنتظر أنَّ تشهد الحلقة الـ 21 من مسلسل إمبراطورية ميم معرفة نتيجة الحديث الذي دار بين «مختار» ونجله «مروان»، فهل يستجيب «مختار» لقرار بيع المنزل أم يظل متمسكاً به؟

أحداث الحلقات السابقة

شهدت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم تطورات كثيرة حدثت بين «مختار» خالد النبوي و«مي» حلا شيحة، إذ شهدت إحدى الحلقات حديثاً دار بينهما عن ذكرياتهما في الماضي، وطلبت «مي» من «مختار» أن يحدثها عن زوجته المتوفية، لتجد في حديثه الكثير من المشاعر الطيبة التي مازال يحملها تجاهها.

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بقلم هبة ياسر