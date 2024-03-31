قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها للصيانة غدا.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برئاسة المهندس محمد نجيب رئيس الشركة والعضو المنتدب، عن قطع المياه غدا الاثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها في المنوفية، وذلك لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات في الخطة الشهرية التي تنتهجها الشركة لصيانة الشبكات وتطهيرها.

موعد قطع المياه في المنوفية

وأكدت الشركة قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها التي تتمثل في قرى كفر المصيلحة وميت خاقان، وذلك غدا بداية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً لمدة تبلغ 4 ساعات، وذلك ضمن برنامج الغسيل والتطهير لعمليات مياه المحافظة بصفة دورية على مدار الشهر.

توفير كميات المياه المناسبة

ووجهت الشركة رسالة إلى المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك فترة قطع المياه المذكورة، وذلك لعدم حدوث تلف أو عطل للخدمة بسبب عدم وجود مياه، موضحة أن موعد رجوع المياه سيكون غدا الساعة الثانية ظهرا.