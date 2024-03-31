كشف مسلسل مليحة الذي يُعرض يوميًا على قناةON E، كيف كانت فلسطين دولة آمنة مطمئنة، تضم مختلف العقائد والديانات دون كراهية، وكيف تغيّرت الأحداث بعد وعد بلفور عام 1917، وذلك من خلال حكاية مليحة الفلسطينية التي قررت عبور الحدود المصرية من اجل الوصول إلى غزة، وتستمر الأحداث اليوم موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة 6 على قناة ON E.

موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة 6 على قناة ON E

وعن موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة 6 على قناة ON E، فيكون على قناة ON E خلال الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة 6 على الفضائيات

- موعد مسلسل مليحة الحلقة 6 على قناة cbc الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

- موعد عرض مسلسل مليحة الحلقة 6 على قناة الحياة الساعة 11:15 مساءً، والإعادة للمرة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة للمرة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

- موعد عرض مسلسل مليحة الحلقة 6 على تطبيق watch it من الساعة السادسة مساء.