ماذا يحدث في ليلة القدر؟.. أسرار عظيمة ونفحات مباركة

مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان، يزداد شغف المسلمين بتحرّي ليلة القدر، تلك الليلة المباركة التي فضلها الله على ألف شهر، إذ تعد من الليالي الغامضة التي لم يُحدد الله سبحانه وتعالى موعدها بشكل دقيق، وذلك لِما لها من فضلٍ عظيمٍ وسرٍ عظيم، لذا يرغب الجميع في معرفة ماذا يحدث في ليلى القدر؟

ماذا يحدث في ليلة القدر؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ماذا يحدث في ليلة القدر، قائلة إن هناك أكثر من أمر يحدث للعباد في هذه الليلة المباركة وحتى طلوع الفجر، إذ تتنزل فيها الملائكة لما جاء في قول الله تعالى «تَنَزَّلُ ٱلْمَلَـٰئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبّهِم مّن كُلّ أَمْرٍ» الآية 4 من سورة القدر.

توزيع الأرزاق في ليلة القدر

واضافت الإفتاء خلال إجابتها عن سؤال ماذا يحدث في ليلة القدر، أن في هذه الليلة المباركة يأمر الله عز وجل الملائكة بكتابة مقادير الخلائق التي ستقع في العام نفسه، إذ قال تعالى : (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ*فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ)؛ فيكتب في هذه الليلة المباركة الأعمال ومقادير الصحة والمرض والفقر والغنى، وأحوال المسلمين جميعا، فيظهر الله عز وجل لملائكته في هذه اللية المباركة ما يشاء في أمور عباده.

مغفرة الذنوب وقيام ليلة القدر

وتابعت الإفتاء في إجابتها عن سؤال ماذا يحدث في ليلة القدر: «في هذه اللية المباركة تغفر الذنوب جميعها، لمن قامها بإخلاص لله عزوجل، دون رياء أو رغبة في إظهار نفسه، فقد ثبت عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (مَن قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ، ومَن صَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ)، كما بشر الرسول الكريم أن من يقوم هذه الليلة وهو مؤمن بأنها إحدى ليالي رمضان والليالي العشر الأوخر فيه، وهو مخلص لله تغفر ذنوبه جميعا».

انتشار السلام والهدوء

وأضافت دار الإفتاء أن من الأمور التي تتميز بها هذه الليلة المباركة هو الهدوء وانتشار الهدوء والسلام، لأن هذه الليلة لا يحدث فيها إلا الخير، فهي راحة للمؤمنين الصادقين، ولا يختص فيها جزء من الليل، بل يستحب الاستغفار والتوبة إلى الله والدعاء في كل الأوقات.