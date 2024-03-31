مسلسل أجبر عادل إمام على أكل «البليلة» طوال الليل في رمضان.. ما السبب؟

قبل اختراع المونتاج كانت لحظة بداية التصوير تمر على الممثلين ساعاتٍ من الخوف الرهيب والتوتر، فبمجرد أن يعطي المخرج إشارته تصبح كل كلمة تخرج من أفواه فريق العمل محسوبة عليهم وكل إيماءة من شأنها أن تكلفهم «بكرة» فيلم جديدة نتيجة وقوع خطأ أثناء التصوير لا يمكن معالجته إلا بإعادة تمثيل جميع المشاهد المصورة، وهو ما تسبب في تعرض عادل إمام لموقف غريب في شهر رمضان.

تصوير مسلسل «الفنان والهندسة»

في رمضان عام 1969 كان الفنان عادل إمام يصور أول أدواره التلفزيونية ببطولة مسلسل «الفنان والهندسة» من تأليف علي السالم الذي يروي في كتابه «أيام الضحك والنكد»، موقفا كوميديا حدث في أثناء تصوير المشهد الأخير من إحدى الحلقات، كان «الزعيم» خلالها يلتقي بالبطلة «فاطمة مظهر» بجوار عربة في حي شعبي تبيع «البليلة» بحيث يجلس كل منهما وقد أعطى ظهره للآخر، ويدور بينهما حوار قصير سريع بينما يأكلان «البليلة»، على النحو التالي: طالب؟ ..كنت.. ودلوقتي؟ .. زي مانتي شايفة، باكل بليلة.

خطأ يضطر الجميع إلى الإعادة

بدأ تسجيل الحلقة عقب الإفطار وفي كل مرة كان يتوقف لسبب ما، وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل وصل التصوير لمشهد التقاء البطل بالبطلة فأخطأ «إمام» في الحوار ليتوقف التسجيل ويبدأ من جديد وعند بلوغ نفس المشهد مرةً أخرى أخطأت «مظهر» فاضطر فريق العمل إلى البدء من جديد، وعندما وصلوا إلى المشهد، تم تصويره بنجاح وتنفس الجميع الصعداء، قبل أن يلاحظوا خطأً التقطته الكاميرا بوضوح، إذ قدم الممثل الذي يلعب دور بائع «البليلة» طبقاً فارغاً لعادل إمام، بسبب نفاد كمية البليلة خلال الإعادات المتكررة.

عادل إمام بياكل بليلة في كلية الهندسة

توقف التسجيل وأرسل مدير الإنتاج أحد مساعديه على وجه السرعة لإحضار كمية أخرى، وبدأ التصوير من جديد والجميع في قمة التوتر، وعند بلوغ المشهد ذي الحظ العاسر، فوجئ المنتظرون خلف الكاميرا بالبطل والبطلة ينطقان، من شدة الإجهاد، الحوار مقلوباً فأصبح هكذا: انت طالب؟ لأ .. باكل بليلة، «وحاولا إصلاح الموقف بالتأليف الفوري فسألته: أنا باسألك، طالب ؟ .. تقولي باكل بليلة .. عند ذلك رد عليها عادل : أيوة .. أنا باكل بليلة في كلية الهندسة».

عادل إمام يلوم المؤلف

عندما استبد الإرهاق والضجر بـ«الزعيم» صاح على المخرج متبرماً لينتهي اليوم دون الانتهاء من تصوير الحلقة «عندما نزلنا إلى الاستديو لنشكر الممثلين على مجهودهم، صرخ عادل في وجهي بصوت مجهد: حرام عليك يا أخي . لقد امتلأت كل خلايا جسمي بالبليلة، هل كان صعباً عليك أن تجعل البطل يتعرف على البطلة في محل كباب؟».