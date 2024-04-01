مسلسل جودر الحلقة 6.. شهر زاد تنقذ جودر من خاطفيه

في اللحظة التي كانت فيها المرأة صاحبة القوة الخارقة والتنانين القاتلة، تنتقم فيها من خاطفي جودر، لأنهم لم يرضخوا لطلبها في إعطائها إياه حي، دخلت شهر زاد «ياسمين رئيس» إلى السفينة حيث يوجد جودر «ياسر جلال» وأنقذته.

مسلسل جودر الحلقة 6

وتمكنت شهر زاد من إنقاذ جودر عن طريق إنشاء خرق في باطن السفينة بواسطة قوتها الخارقة، ثم فكت وثاقه وأمرته بأنّ يلقي نفسه في البحر، وتأتي الساحرة إلى مكان جودر في باطن السفينة وترى الخرق واختفاء جودر، فتأمر التنانين بالبحث عنه في كل مكان.

جودر يسبح إلى أحد الشواطئ

ويستطيع جودر النجاة من عمق البحر، ويخرج على أحد الشواطئ ويجد نفسه تائهًا لا يعرف إلى أي مكان أودت به أمواج البحر، وعندما يرى سفينة تقترب منه ينادي عليها، وتتقلب المشاهد لنرى جودر واقفًا مع شيخ يحاول أنّ يبدد عنه مخاوفه، ويعرفه أن تلك التجربة التي خاضها في البحر نتاج تفكيره الذي أوداه إليه عقله كي يتطمأن ولا يجزع من أمره.