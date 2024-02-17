وفاء مكي عن شخصيتها في «حق عرب»: «أتمنى محدش يكرهني»
كتب:
شريف سليمان
08:28 م | السبت 17 فبراير 2024
الفنانة وفاء مكي
تحدثت الفنانة وفاء مكي، عن شخصيتها بمسلسل «حق عرب» المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.
وقالت «مكي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، عبر قناة «المحور»: «آخر عمل شاركت فيه كان في عام 2015، إذ كنت ضيفة شرف في مسلسل الكابوس».
وأضافت: «أما بالنسبة إلى مسلسل حق عرب، فهو مسلسل كبير وضخم ومن الأعمال الدرامية الكبيرة، وإخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج سينرجي».
مسلسل حق عرب
وتابعت: «المسلسل يشهد مشاركة كوكبة كبيرة من النجوم مثل أحمد العوضي ورياض الخولي وسلوى عثمان ودينا فؤاد ووفاء عامر، وأنا سعيدة جدا بأني عدت في هذا العمل الضخم».
واختتمت ممازحة الجمهور: «أتمنى محدش يكرهني بسبب الشخصية، لأن المسلسل فيه شر كبير.. وكنت حريصة على الرجوع بشكل مشرف للجمهور، وربنا يقدرني أعمل حاجة حلوة».