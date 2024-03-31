مسلسل مليحة الحلقة 6.. دفن الحاج غالي واستعداد الأسرة للعودة إلى فلسطين

شهد مسلسل مليحة الحلقة 6 أحداثا مهمة، إذ قامت مليجة (سيرين خاص) وجدتها ومجموعة من الشباب المصريين القادمين معهم من ليبيا ومجموعة من الضباط والجنود على الحدود المصرية الغربية، بدفن جدها الحاج غالي، الذي توفي بالمستشفى عقب إصابته في حادث إرهابي أثناء العودة من ليبيا.

مسلسل مليحة الحلقة 6

وخلال مسلسل مليحة الحلقة 6، تمكن الضابط أدهم الشاعر من توصيل مليحة وجدتها ومجموعة الشباب القادمين من ليبيا إلى القاهرة بسيارة خاصة، من أجل استعدادهم لتجهيز أوراقهم وتجديد جوازات السفر في السفارة الفلسطينية بالقاهرة للعودة إلى فلسطين، وعرض الدكتور هشام (علي الطيب) على مليحة وجدتها أن يستضيفهم في منزله ويقيموا مع شقيقته إلا أنهما رفضتا وفضلتا أن تقيما مع صديقتهما القادمة معهما من ليبيا.

تقديم واجب العزاء لشهداء السلوم

وعقب الانتهاء من دفن الحاج غالي في مسلسل مليحة توجه المقدم أدهم الشاعر (دياب) إلى منزله للاطمئنان على والدته وشقيقه وخاله، وفوجئت الأم بإصابته حيث أخفى عليها هذا الأمر، ولم يمكث معهم طويلاً حتى قام بتقديم واجب العزاء لأسرة زميله الذي استشهد في السلوم نتيجة التصدي للحادث الإرهابي الجبان على الحدود المصرية الغربية.

ومن ناحية أخرى في مسلسل مليحة الحلقة 6، سيطر الحزن على صالح (أشرف زكي) نتيجة المرض الذي أصاب نوال (حنان سليمان) زوجته نتيجة طلب الدكتور تحاليل وفحوصات طبية للاشتباه في إصابتها بورم سرطاني، إلا أن شقيقته حنان (ميرفت أمين) تهون عليه الموقف.