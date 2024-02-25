3 حالات تؤدي إلى تغيير كارت الكهرباء مسبوق الدفع.. بينها «التعرض للشمس»

يتساءل عدد كبير من مشتركي فروع وإدارات وشبكات شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، عن إجراءات الحفاظ على كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع من التلف.

حالات تؤدي إلى تلف كارت شحن العداد

وكشفت الشركة القابضة لـ الكهرباء عبر منشور على فيس بوك، عن الحالات التي تؤدي إلى تلف كارت شحن العداد مسبوق الدفع حال تعرضه للمياه والعرق والشمس، حيث تؤثر على الشريحة النحاسية.

مميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع

وعدّدت القابضة للكهرباء مميزات العداد مسبوق الدفع، حيث يمكن المشترك من معرفة الاستهلاك أولًا بأول، ويمكن متابعة الاستهلاك من خلال شاشة موجودة في العداد توضح ما تبقى من الرصيد الشهري، وبالتالي تقسيمه على باقي الاستخدامات اليومية، ومن ثم ترشيد الإنفاق بحسب الميزانية التي تخصصها لبند الكهرباء، مع إرسال رسالة إنذار قبل نفاد الرصيد لضمان استمرار الخدمة.

وأكدت الشركة أنّ العداد مسبوق الدفع يساهم في القضاء على مشكلات القراءات الخاطئة أو الأخطاء البشرية التي كانت تحدث من قِبَل بعض موظفي الكشف على العدادات.