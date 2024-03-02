هل يستطيع المشترك معرفة موعد انتهاء رصيد العداد «أبو كارت»؟

يتساءل مشتركو فروع وشبكات شركات توزيع الكهرباء بجميع المحافظات عن الإمكانية التي أتاحتها وزارة الكهرباء لمعرفة رصيد عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع سواء كانت ذكية أو كودية قبل انتهائه، حتى لا يُفاجأوا بانتهاء الرصيد والتعرض لقطع التيار خاصة بعد توسع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة للقابضة للكهرباء بتنفيذ خطة موسعة لتركيب العدادات مسبوقة الدفع بأنواعها.

تنبيه المشترك بموعد انتهاء الرصيد مع الوصول إلى 10 جنيهات

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ان العداد الذكي مسبق الدفع ينبه المشترك بموعد انتهاء الرصيد مع الوصول إلى 10 جنيهات، عن طريق إضاءة لمبة بيان، وإصدار صوت خافت، وكذلك عند وصول الرصيد لـ5 جنيهات.

وأشارت القابضة لـ الكهرباء عبر المنشور إلى أنه عند انتهاء الرصيد، فإن للعميل استعادة الكهرباء لمدة 48 ساعة مؤقتًا لحين شحن الكارت، عن طريق وضع الكارت في العداد.

مميزات إستخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع

وقالت القابضة للكهرباء إن العداد مسبق الدفع أسهم بشكل كبير في الحد من المشكلات بين المالك والمستأجر، وضبط سداد الفواتير، إضافة إلى الدقة العالية في حساب الطاقة المستهلكة لأن العداد إلكتروني ويحسب الاستهلاك بداية من أول يوم في الشهر وحتى نهاية الشهر، ثم ينتقل أوتوماتيكيا على الشريحة الأولى مع بداية الشهر التالى مع مراعاة أن يقوم العميل بضبط وقت وتاريخ العداد من خلال مراكز الشحن بفروع شركات توزيع الكهرباء مع التحكم التام في استهلاك الكهرباء، والسماح للعملاء بمراقبة الاستهلاك وترشيده، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة فاتورة استهلاك العميل من الكهرباء.