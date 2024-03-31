لمدة 5 أيام.. تحذير من ظاهرة تضرب المحافظات آخر أيام رمضان «القادم أصعب»

أعلنت غرف العمليات المركزية في المحافظات تأثير العديد من المناطق إلى ظاهرة جوية تستمر لمدة 5 أيام، بالتزامن مع آخر أيام رمضان، وسط تحذيرات للمواطنين، لاسيما مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية بارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل حفاظا على صحتهم.

تأثير ظاهرة جوية في المحافظات

وأوضح بيان غرف العمليات المركزية في المحافظات تأثير ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر، مما يُؤدي إلى وجود الأتربة العالقة.

ظاهرة جوية تضرب المحافظات 5 أيام

وأوضح البيان أن الظاهرة تبدأ من الاثنين 1 أبريل وتستمر لمدة 5 أيام حتى يوم الجمعة 5 أبريل، وتزداد حدتها في شمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر، مع طقس حار نهاراً مائل إلى البرودة ليلا، لاسيما في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع توجيه عدة نصائح للمواطنين جاءت كالآتي:-

- ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل

- عدم القيادة بسرعات كبيرة أثناء وجود الأتربة العالقة

- التزام مرضى الجيوب الأنفية والحساسية بالأدوية.

- عدم خروج كبار السن سوى للضرورة