رئيس التجمع من بني سويف: الشباب امتداد لمواقف وخبرات الحزب

التقى النائب السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، أعضاء أمانة الواسطي بمحافظة بني سويف، وشاركة في الزيارة كلا من النائب علاء عصام أمين شباب حزب التجمع ومحمود دسوقي أمين التنظيم، ومحمد ابراهيم عويس أمين المحافظة، وأيمن أنور عضو المكتب السياسي للحزب؛ ونظم اللقاء أحمد سعيد أمين مركز الواسطي.

إفطار جماعي لقيادات حزب التجمع

شاركت قيادات حزب التجمع في الإفطار الجماعي لأمانة الوسطي قبل افتتاح المقر الجديد للأمانة، بحضور لفيف من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.

شباب الواسطي

وقال النائب السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، إن الحزب حريص على تدريب وتثقيف شباب الحزب ودعم النشاط الشبابي والفني والرياضي على أعلى مستوى، لافتا إلى أن شباب الواسطي أعمارهم أصغر من عمر الحزب الذي تأسس عام 1976 ولكنهم امتداد لأفكاره وبرنامجه ومواقفة.

وأضاف عبدالعال خلال اللقاء، أنه كلف علاء عصام أمين شباب حزب التجمع وأمين التنظيم محمود دسوقي بالتشاور مع الشباب بعد العيد في طبيعة النشاط الشبابي الذي يناسب مجموعة العمل في مركز الواسطي، والتفاعل مع برنامجي «اشتري مصري ونموذج المحليات».