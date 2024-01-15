«بنها الأهلية» تعلن قواعد المنح والتخفيضات للعام الأكاديمي 2023- 2024

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها الأهلية، قواعد المنح والتخفيضات المستحقة لمنسوبي الجامعة خلال العام الأكاديمي 2023-2024، والتي تأتي في إطار حرص جامعة بنها الأهلية على الاهتمام بتقديم دعم للطلاب المتفوقين والمتعثرين مالياً، وتقديم الدعم الاجتماعي للطلاب حسب حالتهم، ضمن التعاون المشترك بين الجامعة ووزارة التعليم العالي وهيئة دعم وتطوير الجامعات.

وأوضح رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور ل«الوطن»، أن القواعد الخاصة بالمنح والتخفيضات في الرسوم الدراسية للطلاب عن العام الأكاديمي 2023/ 2024 راعت كافة الظروف والمستجدات والاستثناءات القانونية المتاحة.

كيفية الاستفادة من المنح والتخفيضات

وأهابت جامعة بنها الأهلية، في بيان، بجميع الطلاب والطالبات بجميع كليات الجامعة التوجه لإدارة شئون الطلاب بمبنى علوم إنسانية (E) لسداد المصروفات وتقديم طلبات الحصول على المنح والتخفيضات، حال انطباق شروط أي منها على الطالب، وذلك فى موعد أقصاه الخميس الموافق 25 يناير الجاري، مشيرة إلى أنه لن تقبل أي طلبات أو أوراق بعد هذا الموعد.

خريطة المنح والتخفيضات لطلاب جامعة بنها الأهلية

وأوضح رئيس جامعة بنها الأهلية أن خريطة المنح والتخفيضات تشمل التالي:

- منح التفوق للطلاب المقبولين الجدد بالمستوى الأول للعام الدراسي 2023-2024، حيث يُمنح 5 طلاب بكل كلية من كليات الجامعة منحة كاملة وذلك لمن هم ضمن الـ300 طالب الأوائل لكل شعبة من شعب الثانوية العامة المصرية لذات عام الالتحاق.

- منح التفوق للطلاب أثناء الدراسة بالجامعة فى العام التالي تبدأ في المستوى الثاني، ويستحقها الطالب الحاصل على معدل تراكمي 4 أو ما يعادلها في التقدير الجامعي يحصل على منحة كامل.

والطالب الحاصل على معدل تراكمي 3.7 أو أكثر أو ما يعادلها فى التقدير الجامعي يحصل على تخفيض بنسبة 35%، والطالب الحاصل على معدل تراكمي 3.4 أو أكثر أو ما يعادلها فى التقدير الجامعي يحصل على تخفيض بنسبة 15%.

- منح التفوق الرياضي فى العام التالي للتفوق يستفيد منها الطالب الحاصل على ميدالية فى المسابقات الدولية، ويحصل على خصم ميدالية ذهبية 100%، والميدالية الفضية 50%، والميدالية البرونزية 25%، والطالب الحاصل على ميدالية في المسابقات العربية والأفريقية يحصل على خصم ميدالية ذهبية 50%، والميدالية الفضية 25%، والميدالية البرونزية 10%.

تخفيضات المصروفات الدراسية

وأضاف رئيس جامعة بنها الأهلية، أنه بالنسبة بتخفيضات المصروفات الدراسية فإنها كالتالي:

- يُمنح أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة وشهداء الجيش الأبيض والأطقم الطبية تخفيض بنسبة 50% من المصروفات الدراسية، شريطة نجاح الطالب في جميع المقررات المسجلة فى العام الدراسي شاملة الفصل الصيفي.

- يمنح الأقارب من الدرجة الثانية الطلاب الأخوة تخفيضا بنسبة 10% للطالب الذي يلتحق وأخوه لازال طالباً في الجامعة، وتسري هذه المنحة على أخ واحد فقط.

- يمنح أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين كل الوقت ومن هم على رأس العمل بجامعتي بنها الأهلية والحكومية تخفيض بنسبة 20%.

منح الدعم الاجتماعي

وأشار رئيس جامعة بنها الأهلية إلى أن منح الدعم الاجتماعي لطلاب الجامعة كالتالي:

- منح الطالب الذي فقد عائلة أثناء الدراسة بالجامعة أو الذي تأثرت ظروف ولي الأمر المادية بعد التحاقه بالجامعة تخفيضاً من المصروفات الدراسية بنسبة تحددها السلطة المختصة، بناء على بيان حالة الطالب والأوراق الثبوتية بناء على عرض الدكتور نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ورئيس الجامعة

القواعد العامة للحصول علي منح وتخفيضات جامعة بنها الأهلية

وذكر رئيس جامعة بنها الاهلية القواعد العامة للحصول علي منح وتخفيضات جامعة بنها الأهلية، كالتالي:

- المنح والتخفيضات يجري تطبيقها ويستفيد منها الطلاب المصريين فقط.

- سريان الخصومات على الرسوم الدراسية فقط ولا تسري على المصروفات الإدارية أو أي مبالغ أخرى يتم تحصيلها من الطالب تحت أي مسمى.

- منح التفوق سواء العلمي أو الرياضي تطبق فى العام التالي.

- تخفيض المصروفات أو الدعم الاجتماعي تسري على إجمالي المصروفات الدراسية على أن يتم خصم قيمة التخفيض من القسط الثاني.

- عدم جواز الجمع بين أكثر من منحة وفى حالة توافر شروط أكثر من منحة على ذات الطالب يتم الاستفادة بالمنحة الأعلى فقط.

-لا يتم تطبيق أي منح أو تخفيضات بأثر رجعي أي عن العام الأكاديمي 2022-2023 بأي حال من الأحوال.