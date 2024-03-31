معركة ملحمية بين نور اللبنانية وياسر جلال في جودر.. هل تنتصر شواهي؟

تصل الأحداث إلى ذروتها مع مشهد مثير لشخصية شواهي، الجنية الشيطانية الشريرة التي تؤديها ببراعة النجمة نور اللبنانية، والتي تحاول للمرة الثانية السيطرة على جودر «ياسر جلال»، في معركة ملحمية بينها وبين سعدون وأتباعه، وذلك ضمن أحداث مسلسل جودر المأخوذ عن حكايات ألف ليلة وليلة ويعرض على منصة watch it وقنوات ONTv.

نور اللبنانية تستخدم قوتها لغرق سفينة جودر

برفقة تنينها المجنح، تصل شواهي والتي تجسدها الفنانة نور اللبنانية، إلى سطح سفينة سعودن الصياد، وهي السفينة التي تحمل جودر في رحلته للتجارة والبحث عن رزقه، عندما تهبط شواهي على السفينة، تندلع معركة عنيفة ونارية بينها وبين طاقم السفينة، حيث تستخدم شواهي قواها الخارقة للطبيعة في محاولة لإحراق السفينة والسيطرة على جودر.

وعلى الرغم من قوة شواهي وخفتها، ينجح جودر في الهروب من قبضتها؛ مما يثير التساؤلات حول مصيره ومستقبله في مواجهة هذه الجنية الشريرة، فهل سيتمكن جودر من البقاء بعيدًا عن شواهي، أم ستتمكن الجنية من الوصول إليه وتحقيق مخططاتها المظلمة؟.

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر ابن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة.

والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.