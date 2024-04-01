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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024

كتب:

نظيمة البحرواي
12:00 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

مع حلول اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان الكريم، يتطلع الصائمون إلى معرفة مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024، لأداء الفرائض في مواعيدها، خاصة المغرب والفجر، فضلا عن تأدية صلاة التهجد في المساجد.

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024

يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024، في تمام الساعة 4 و14 دقيقة صباحًا، فيما يحين الشروق في تمام الساعة 5 و43 دقيقة صباحًا.

موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024

يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024 في تمام الساعة 11:58 صباحًا.

موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024

أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024، في تمام الساعة 3 و30 دقيقة مساءً.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024

يحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024 في تمام الساعة 6 و13 دقيقة مساءً. 

موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024

يحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024 في الساعة 7 و32 دقيقة مساءً، ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و19 دقيقة.

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بقلم نظيمة البحرواي