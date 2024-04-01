بعد ظهورها في مسلسل الكبير أوي 8.. 10 معلومات صادمة عن حيوان الغوريلا

مواقف ومشاهد كوميدية جمعت أبطال عمل مسلسل الكبير أوي 8، خلال أحداث المسلسل، بعد ظهور «الغوريلا»، التي أصبحت فردا من أفراد عائلة الكبير، نظرا لتشابه تصرفاتها مع البشر كثيرا، إذ تُعد من أكثر الحيوانات تشابها مع الإنسان.

طرد كبير ومغلف، جاء إلى «مربوحة» التي تؤدي دورها رحمة أحمد، بعد أن اشترت ما تعتقد «نسناس»، إلا أن المفاجأة الكبرى بالنسبة لها كانت حيوان الغوريلا، ونستعرض في التقرير التالي، معلومات صادمة عن «الغوريلا» وفق ما نشره موقع «Animalogic».

10 معلومات عن الغوريلا

- تعد الغوريلا من أقرب الكائنات الحية للبشر، من حيث التركيب والسلوك.

- تمتلك أذرع أطول من أقدامها، لكنها تستخدم الأطراف الـ4 في السير.

- يصل عمرها إلى ما يقرب من 50 عاما.

- تتميز بالهدوء، لكنها في بعض الأوقات قد تصدر أصواتا مختلفة.

- 22 نبرة صوتية لدى كائن الغوريلا، كل نبرة تعبر عن مدلول معين مثل الغضب، والجوع، والحنين، والبحث عن الطعام.

ذكاء الغوريلا

- تتميز بذكاء وقدرة عالية على التفكير، مثل الإنسان.

- تستطيع تعلم لغة الإشارة الخاصة بالبشر أيضا.

- تعتبر من الحيوانات النباتية وتتغذى على الحشرات.

- يمكن أن تتزوج حينما تبلغ 10 سنوات من العمر.

- تنجب كل 3 أو 4 أعوام.