تدمر المحاصيل الزراعية.. معلومات عن حشرة الحفار بعد ذكرها في مسلسل الكبير أوي 8

أعطى «الكبير»، جوني، مبلغا من المال، خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 21، ليسلمه إلى تاجر مبيدات حتى يقضي على حشرة الحفار، وبالخطأ اشترى ماكينة الحفار بمساعدة «هجرس».

ونستعرض في السطور التالية، بعض المعلومات عن حشرة الحفار وطرق التخلص منها، بحسب ما أوضحته الإدارة العامة للمكافحة بمديرية الزراعة بمحافظة المنوفية عبر صفحتها الرسمية:

معلومات عن حشرة الحفار

يطلق عليها حشرة الحفار أو كلب البحر.

تهاجم حشرة الحفار المحاصيل الزراعية، إذ تتغذى على جذور النباتات.

تتواجد بكثرة في الأراضي الصفراء، والتي تحتاج إلى تسميد عضوي بدرجة عالية.

تنشط معظم شهور السنة، وخاصة في فصل الربيع، أي بداية من شهر إبريل.

متوسط عمر حشرة الحفار 9 أشهر.

تهاجم درنات بعض النباتات، خاصة تلك التي تكون مدفونة في التربة، منها البطاطس والبطاطا، ما يؤدي إلى تعفن الدرنات، وبالتالي عدم نموها.

نصائح للتخلص من حشرة الحفار

هناك عدة نصائح للتخلص من حشرة الحفار، وحماية المحاصيل الزراعية من التلف، إذ يجب العناية بالعمليات الزراعية، التي يؤديها المزارع مثل الحرث، وعدم زيادة التسميد العضوي، كما يمكن اللجوء إلى الأدوية الطبية.

فريق عمل مسلسل الكبير أوي

يلعب الفنان أحمد مكي، بطولة مسلسل الكبير أوي، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، والعمل الدرامي من تأليف وإخراج أحمد الجندي، إنتاج شركة سينرجي.

مواعيد مسلسل الكبير أوي

يعرض مسلسل الكبير أوي 8، على شاشة on، وتعرض الحلقات في العرض الأول لها، الساعة 6:05 مساء، وتعاد مرة أخرى في الثالثة صباحًا، و3 مساءً، في اليوم التالي.