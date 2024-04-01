لا تخرجوا إلا للضرورة.. تحذير لهذه الفئات من ظاهرة جوية خطيرة في الساعات المقبلة

يوما بعد يوم تتجدد التحذيرات من هيئة الأرصاد التي تهم فئات كبيرة من الناس، للحفاظ على صحتهم في ظل التغييرات المناخية، ومن بين الظواهر التي أعلنت عنها ولها تأثيرات صحية خطيرة، كانت ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة، والتي تستمر حتى 6 أبريل وفق الصفحة الرسمية للهيئة عبر «فيسبوك».

خطورة الرياح المثيرة للأتربة

في تصريحات لـ«الوطن»، يحذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة من خطورة الرياح المحملة بالأتربة على أصحاب الأمراض التنفسية قصيرة المدى والمزمنة، مؤكداً أنها من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على الأطفال ومرضى الربو، ومن مضاعفاتها حدوث الأزمات التنفسية التي يمكن أن تصل إلى أزمة تنفسية حادة وضيق تنفس، وفي هذه الأجواء يجب على الفئات السابقة الالتزام ببخاخ الأنف، والكمامة وعدم التخلي عن الكحل وبعد العودة إلى المنزل الاستعانة فوراً بالمحلول الملحي، مع التأكيد على عدم خروج الفئات المتضررة من المنزل إلا للضرورة.

تحذير «الأرصاد» من ظاهرة الرياح

وبحسب الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، اعتبارا من السبت الماضي وحتى الخميس المقبل، يسود طقس مائل للحرارة غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري ودافئ على السواحل الشمالية وحار على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، كما حذرت من نشاط للرياح على مناطق من القاهره الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وسيناء والصحراء الغربية.