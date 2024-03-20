طريقة معرفة اتجاه الرياح.. جرب طريقة «جوني» في مسلسل الكبير أوي 8

خلال أحداث الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 8، حاول «جوني» و«هجرس» توصيل مفتاح الخزنة لـ«حزلئوم» داخل البنك لفتحها لإتمام عملية السرقة التي بدأ فريقه في تنفيذها منذ أحداث الحلقة 8، وخطط الاثنان لربط المفتاح في «بالونات» ثم تركها مع اتجاه الريح لتصل إلى أعلى البنك، وهناك ينتظر «حزلئوم» و«طباظة» لأخذه، واعتمدوا في ذلك على حساب اتجاه الريح.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» طريقة معرفة اتجاه الرياح، فهناك العديد من الطرق، أبرزها وأقدمها، هي بل إصبع اليد بالمياه، ثم تركه في الهواء، والاتجاه الذي سيشعر إصبعك فيه بالبرودة يكون اتجاه الرياح، لكنها طريقة لا تعطي تحديدًا دقيقًا، بحسب موقع «طقس العرب».

وهناك طريقة أخرى أيضًا يعتمد عليها العديد، وهي أخذ حفنة من التراب أو العشب، ثم نثرها في الهواء، ويكون اتجاه طيران التراب أو العشب والمكان الذي تقع فيه، هو اتجاه الرياح، وغالبًا ما يتم استخدامها من لاعبي التنس أو الجولف أو الرياضات التي تتأثر باتجاه الرياح.

أدوات لحساب اتجاه الرياح

وهناك أدوات أيضًا يمكن من خلالها معرفة اتجاه الرياح، وهي:

- دوار الرياح: وهي أداة تتكون من شكل معدني يشبه السهم، مثبتة فوق عمود رأسي حديدي، وهما مثبتان فوق عمود آخر ثابت له ذراعان أفقيتان، وتستخدم لتحديد اتجاه الرياح، فمع هبوب الرياح، يدور ذيل السهم، ومن خلالها يعرف اتجاه الرياح.

- أداة كم الرياح: يتم استعمالها في المطارات لمعرفة اتجاه الرياح وشدتها، وهي عبارة عن شكل مخروطي من القماش ومفتوح من الطرفين، إذا مرت الرياح من خلاله وأدت إلى انتفاخه، يكون شدة الرياح أكبر، كما يدور أيضًا على عمود ليشير إلى اتجاه الرياح.