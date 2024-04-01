بعد ظهورها في مسلسل الكبير أوي 8.. كيف قُدمت الغوريلا بالأعمال العالمية؟

أحداث كوميدية مشوقة شهدتها الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8، وذلك بعدما قامت مربوحة وتلعب دورها رحمة أحمد بشراء غوريلا عن طريق خدمة البيع أونلاين، وتربيتها معها في المنزل دون علم الكبير، حيث توالت المشاهد بصورة كوميدية خاصة بعد أن علم جوني شقيق الكبير أوي بوجود الغوريلا في المنزل.

أعمال شهيرة ظهرت بها الغوريلا

تعد الغوريلا من الكائنات التي تتميز بطابعها الخاص وسلوكها الأقرب للبشر، لذا تم إظهارها كـ حيوان قريب من الإنسان في عدد من الأعمال العالمية الشهيرة ما بين أفلام التشويق وأفلام الكارتون المدبلجة.

وبخلاف ظهور الغوريلا في مسلسل الكبير أوي 8، نستعرض في التقرير أبرز الأعمال التي ظهرت بها الغوريلا بتقنية الجرافيك وفق موقع «upsidedownshark» العالمي.

فيلم كينج كونج

يعد فيلم كينج كونج أشهر الأعمال العالمية التي قدمت شخصية الغوريلا ضمن أحداثها وذلك خلال عرضه للمرة الأولى في عام 2005.

وتدور أحداث الفيلم حول مخرج شاب يحاول تصوير فيلم وثائقي داخل جزيرة غامضة محفوفة بالمخاطر، ويقابل العديد من الحيوانات المفترسة إلى أن يجدوا غوريلا ضخمة تساعدهم في الخروج من الجزيرة بأمان.

فيلم الكارتون كالا - طرزان

تدور أحداث فيلم الكارتون طرزان حول الأم الغوريلا كالا التي تنجب طفلًا لكنه يقتل على يد أحد الفهود، ومن ثم تجد طفلًا بشريًا مفقودًا في الغابة فتقرر تربيته وتحتضنه بدلًا من رضيعها الذي فقدته.

فيلم King of Kong Island

تدور أحداث الفيلم حول فريق من العلماء الأمريكيين في حقبة السبعينيات، يخرجون في رحلة خاصة نحو جزيرة نائية في المحيط الهادئ، ويحاولون الوصول للغوريلا كينج كونج الأسطورية.

فيلم George of the Jungle

تدور أحداث الفيلم حول شخصية «جورج» وهو شاب نشأ في الغابة وسط الحيوانات البرية بعد فقدانه في الغابة خلال طفولته بعد تحطم طائرة كان على متنها رفقة عائلته، ومن ثم تمتع بمهارات الغوريلا والقردة بتسلق الأشجار والتنقل بينها، ومن ثم يقع في غرام فتاة عادية وتتوالى الأحداث.