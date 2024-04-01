طريقة عمل تتبيلة السمك المشوي السرية.. «طعم أحلى من المحلات»

مأكولات عديدة ومتنوعة تحرص ربات المنازل على إعدادها لأسرهن وأطفالهن، وضرورة أنّ تشمل مائدة الطعام أي نوع من البروتين سواء اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، لذا ترغب البعض في معرفة كيفية عمل التتبيلة الخاصة بالسمك المشوي مثل المحلات، وهو ما نوضحه في التقرير التالي وفق الشيف نجلاء الشرشابي.

التتبيلة السرية للسمك المشوي

تنصح الشيف نجلاء الشرشابي، باستخدام المكونات التالية في التتبيلة السرية للسمك المشوي البلطي:

2 سمكة بلطي

ثوم مفروم

ملح

كمون ناعم

شطة ناعمة

عصير ليمون

كزبرة خضراء مفرومة

فلفل أخضر حار مفروم

ردة

زيت

دقة السمك المشوي

ماء

خل

عصير ليمون

ملح

كمون ناعم

شطة ناعمة

فلفل أسود

طريقة التحضير

اخلطى مقادير التتبيلة وتبلي بها السمك من الخارج واحشى بها السمك من الداخل

في الخطوة التالية، قلبي السمك في الردة ورشيه في الزيت وضعيه فى صينية وادخليه فرنًا شديد السخونة.

قلبى السمك على الجهة الأخرى لتمام النضج وبعدها اسقيه بالدقة التالية:

طريقة عمل الدقة

لعمل الدقة، ضعي الماء على النار وضيفي له باقي المقادير واتركيه على النار حتى الغليان، ثم اسقي السمكة بالخليط وقدميها.

تتبيلة السمك المشوي

ويمكن استخدام التتبيلة التالية مع السمك المشوي العادي بالمقادير التالية:

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقتان من الكمون المطحون.

5 ملاعق من الخل الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتي أو زيت الزيتون.

ملعقتان من الثوم المفروم.

تتبيلة أخرى للسمك المشوي