مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 7.. هل ينفذ آسر ياسين طلب زوجته؟

شهدت أحداث مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين وعائشة بن أحمد، تطورات كثيرة في الحلقة 6، والتي عرضت أمس، حينما عاد الطفل عمر إلى المنزل من أجل استكمال رحلة علاجه بعد إصابته بمرض سرطان الدم، وتظهر معاناة الطفل مع المرض خلال أحداث الحلقة 6، وينتظر الجمهور ماذا سيحدث في مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 7؟

أحداث الحلقة 6 مسلسل بدون سابق إنذار

أحداث الحلقة 6 بدأت برفض آسر ياسين طلب زوجته «عائشة بن أحمد» طلاقهما، التي طلبته منه بعدما شك في أنّها خانته بعدما علم بأنّ عمر ليس ابنه الحقيقي، بسبب مرض ابنهما عمر الذي يحتاج إلى الرعاية والاستقرار النفسي في البيت حتى لا يشتد عليه المرض، ولكن لم تقتنع ليلى بهذا الأمر وأصرت على طلبها حتى احتد النقاش ووصل الأمر إلى ترك مروان للمنزل، فهل سينفذ آسر ياسين طلب زوجته بطلاقها أم لا؟

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 7

وبدأ عرض مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، ويذاع في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

نجوم مسلسل بدون سابق إنذار

ويضم مسلسل بدون سابق إنذار، مجموعة من أبرز نجوم الفن، وهم «الفنان آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، ونهال عنبر، وأحمد خالد صال»، والمسلسل من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.