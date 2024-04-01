نيللي كريم تعلن تصدر مسلسل فراولة تريند رقم «1» على «جوجل»

أعلنت الفنانة نيللي كريم عن تصدر مسلسلها الجديد فراولة، الذي يعرض في السباق الرمضاني الجاري تريند رقم «1» على «جوجل».

نيللي كريم تعلن تصدر مسلسل فراولة تريند رقم 1

ونشرت نيللي كريم صورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معبرة عن سعادتها بتصدر المسلسل التريند.

يذاع المسلسل الساعة 7:45 مساءً، والإعادة الأولى في تمام الساعة 8:15 صباحا على قناة DMC، أما الإعادة الثانية فإنها في تمام الساعة 13:45 ، بالتزامن مع عرضها بشكل يومي على منصة watch it.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين من بينهم نيلي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وضيوف شرف منهم الفنانة سمر مرسي.

قصة مسلسل فراولة

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حول الفنانة نيللي كريم التي تجسد شخصية فراولة، وهي فتاة من طبقة اجتماعية فقيرة تهوى قراءة الفنجان، ولكنّ لديها طموح كبير بأن تصل إلى مكانة مرموقة في المجتمع، وتبحث عن السعادة والطاقة الإيجابية لتحتل منصبًا مهمًا.