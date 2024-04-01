ظهور خاص للراحل جميل برسوم في مسلسل فراولة.. يجسد شخصية بائع أحجار

طلة مختلفة وأداء مبهر تميز به الراحل جميل برسوم، الذي حظى بمكانة خاصة في قلوب جمهوره، والذي تفاجأ بظهوره اليوم، ضمن أحداث الحلقة الـ6 من مسلسل فراولة؛ إذ ظهر بشخصية الحاج «عم صلاح» بائع الأحجار والمشغولات اليدوية.

في مشهد ضمن أحداث الحلقة الـ6 لمسلسل فراولة، ظهر الراحل جميل برسوم، وهو يعطي بديل الأحجار لمستر «يانج» التي يجلبها له من الصين، وكان ظهوره خفيفًا على الشاشة، جعل الآلاف من الأشخاص يدعون له في شهر رمضان الكريم ويتذكرونه رغم وفاته.

معلومات عن جميل برسوم

درس جميل برسوم في المعهد العالي الزراعي لمدة عامين ثم انتقل إلى معهد الفنون المسرحية.

رفض والده التمثيل وطلب منه إلا أنه أنه رفض يعمل في مهنة يحصل منها على مرتب ومعاش.

تخرج من معهد الفنون المسرحية، ودفعته كانت محمد كامل ومحمد العربي، وسعاد نصر.

دخل الوسط الفني عن طريق سمير العصفوري، إذ جاء له وطلب منه أن يحضر أوراقه لمسرح الطليعة ثم عين فيه و انتقلت للتمثيل في التليفزيون.

وفاة جميل برسوم

وكان أعلن الأب بطرس دانيال وفاة الفنان جميل برسوم من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأقيمت مراسم الجنازة والعزاء في كنيسة الشهيد مارجرجس في مسقط رأسه بدمنهور.