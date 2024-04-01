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بمقدم 25 ألف جنيه.. كراسة شروط أراضي «مسكن» في 6 مدن بالصعيد

كتب:

أيمن حمزة
08:09 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
كراسة شروط طرح برنامج مسكن

كراسة شروط طرح برنامج مسكن

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، عن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بأراضي الطرح الرائع في برنامج «مسكن» للأراضي بمحور الأراضي المتوسطة بمدن «السادات، المنيا، أسيوط، بدر، غرب قنا، وطيبة الجديدة في الأقصر» بمقدم 25 ألف جنيه. 

وتبدأ الهيئة اليوم تلقي طلبات حجز الأراضي السكنية الجديدة بجميع مستوياتها للأفراد بنظام الطرح الدائم ولمدة شهرين، تنتهي 30 يونيو المقبل.

طرح 856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة

وكشفت كراسة الشروط والمواصفات عن طرح 856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، موزعة «79 قطعة أرض متوسطه بمدينة بدر جاهزة للتسليم، والمنيا 240 قطعة أرض جاهزة للتسليم، والسادات 196 قطعة أرض متوسطه، وغرب قنا 59 قطعة جاهزة للتسليم، وأسيوط 84 قطعة جاهزة للتسليم، وطيبه الجديدة بالأقصر 180 قطعة أرض متوسطة».

خطوات حجز أراضي الإسكان

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أعلن طرح اراضي مسكن للأراضي السكنية بنظام الطرح الدائم للأفراد، لتلبية مختلف شرائح المجتمع المصري من خلال طرح 3 مستويات وهي «الأكثر تميزا، والمتميز، والمتوسط»، على أن تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة بداية من اليوم 1 أبريل 2024، ولمدة شهرين حتى 30 مايو المقبل من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة».

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.