«الوطن» تنشر كراسة شروط أراضي «مسكن» المتميزة.. اليوم بدء طلبات الحجز

حصلت «الوطن» على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بأراضي الطرح الرائع ببرنامج «مسكن» للأراضي بمحور الأراضي المتميزة بـ5 مدن جديدة وهي «الفشن الجديدة، وأخميم الجديدة، وملوي الجديدة، وناصر الجديدة، وبرج العرب الجديدة» بمقدم 100 ألف جنيه، حسبما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت كراسة الشروط والمواصفات والأحكام الخاصة بالطرح الجديد، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستبدأ اليوم الاثنين، في تلقي طلبات حجز الأراضي السكنية الجديدة بجميع مستوياتها للأفراد بنظام الطرح الدائم، ولمدة شهرين، تنتهي بحلول يوم الخميس الموافق 30 من يونيه القادم 2024، علما بأن أراضي الإسكان المتميزة يبدأ مقدم حجزها بـ100 ألف جنيه.

طرح 856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتميزة

وكشفت كراسة الشروط والمواصفات، عن طرح 856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتميزة، موزعة كالتالي: «336 قطعة أرض متميزة بمدينة برج العرب جاهزة للتسليم، و234 قطعة أرض متميزة بمدينة ناصر الجديدة، و74 قطعة أرض متميزة بمدينة ملوي جاهزة للتسليم، و56 قطعة أرض متميزة بمدينة الفشن الجديدة، و126 قطعة أرض متميزة بمدينة أخميم الجديدة».

ضوابط حجز أراضي الإسكان

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أعلن عن طرح اراضي مسكن للأراضي السكنية بنظام الطرح الدائم للأفراد، بداية من اليوم الاثنين ولمدة شهرين حتى 30 مايو القادم 2014، من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام الطرح الدائم بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي، وأن بدء الحجز الإلكتروني بالطرح الرابع للتخصيص الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد، يشمل 1747 قطعة أرض سكنية بمحاور «الأكثر تميزاً، والمميز، والمتوسط» ويستمر حجزها لمدة شهرين.