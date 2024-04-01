شهد مسلسل بدون سابق إنذار، انتهاء قصة الحب بين آسر ياسين «مروان»، وعائشة بن أحمد «ليلى»، بعد أن دخل الشك بينهما وبحث آسر ياسين في هاتفها ولم يعثر على شيء، ولكن بعد تصرفات الشك التي عاشتها «ليلى» طلبت الطلاق من آسر ياسين.

تتوالى أحداث الحلقة في مشاهد مؤثرة، حين علم «عمر» الطفل المصاب بالسرطان بأنّ زملاءه علموا بمرضه فيطلب من والدته عدم الذهاب إلى المدرسة قبل التعافي قائلا: «أنا مكنتش عاوز حد يعرف بمرضي».

موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC الحلقة 7

يترقب الكثيرون موعد عرض وإعادة مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 7 على قناة DMC اليوم، ويكون في تمام الساعة 6:15 مساءً، والإعادة في الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أحداث مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول الزوجين آسر ياسين «مروان»، وعائشة بن أحمد «ليلى» التي تنقلب رأسا على عقب، بعد اكتشافهما مرض ابنهما عمر بسرطان الدم «لوكيميا» ما تطلب العديد من التحاليل والأشعات التي كشفت عن صدمة كبيرة وهي أنّ الطفل عمر ليس ابنهما، وجرى تبديله مع طفل آخر أثناء ولادته.