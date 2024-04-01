بيتر ميمي: جنة حسن الصباح في الحشاشين موجودة في روايات ماركو بولو

قال المخرج بيتر ميمي، إنّ حقيقة وجود حلم الجنة التي يروج لها حسن الصباح خلال أحداث مسلسل الحشاشين، تعود للرواية الغربية وتحديدًا ماركو بولو، لافتًا إلى أنّ مسلسل الحشاشين يدور حوله جدل كبير خاصة مع اختلاف الكتب والمرجعيات عنه، وكل كتاب عن جماعة الحشاشين كان يتضمن أكثر من رأي مغاير بنفس التوقيت.

بيتر ميمي يكشف حقيقة حلم الجنة فى مسلسل الحشاشين

وأضاف المخرج بيتر ميمي خلال استضافته مع الإعلامية فاطمة مصطفى في راديو 9090، أنّ التاريخ ليس له حقيقة فيما يتعلق بتلك الفترة وحكم الحشاشين، ولكن هناك بعض المسلمات الحقيقية، بينها أنّ نَظَّام الملك لم يكن صديقًا لحسن الصباح، والروايات حوله متعددة وهو ما ينطبق عليه رواية حلم الجنة.

بيتر ميمي : اختلاف أراء الجمهور حول المسلسل أمر طبيعي

وتابع المخرج بيتر ميمي، أنّ تفاصيل مشاهد التصوير في مسلسل الحشاشين مثل حلاقة الشعر والذقن تم تنفيذها بطريقة تاريخية، وأنّ تباين ردود أفعال الجمهور على المسلسل أمر طبيعي وصحي وجيد، لأن أصل قصة الحشاشين متعددة ولم يتفق عليها أحدًا في التاريخ.