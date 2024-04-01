ملخص أحداث الحلقة 21 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية في رمضان

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقة 21 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية.

مسلسل الحشاشين

في الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين، نجح يحيى بن المؤذن في الاستمرار داخل قلعة الموت بعد أن قتل أصدقائه طيفور وسليمان، وأصبح قائد القلعة في الوقت الذي يقرر فيه السلطان بركياروق قيادة جيش ضخم ومهاجمة القلاع التابعة لحسن الصباح، إذ يبدأ بقلعة ابن الحافظ الأقرب لأصفهان.

مسلسل حق عرب

توالت الأحداث في الحلقة 21 من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، إذ ذهبت حنان إلى محل عبد ربه لتخبره بموافقتها على الزواج به، ويفرح الأخير بالخبر ويؤكد أنّه سيأتي إلى منزلها ليلا للاتفاق على أمور الزواج.

مسلسل بيت الرفاعي

الحلقة 21 من مسلسل بيت الرفاعي شهدت مشهد بلاش باك قبل بداية أحداث الحلقة، حيث ظهر الحاج محمود الرفاعي وهو يحرض فاروق على قتل أحد الأشخص لإبعاد الخطر عنهم، لكن فاروق يقترح على عمه إبعاده دون قتله، بينما يُصر محمود على قراره بقتل الشخص.