«الإسكان» تكشف تفاصيل إعلان حجز الأراضي السكنية للأفراد.. الحجز متاح من اليوم

كشف عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل بدء الحجز الإلكتروني بالطرح الرابع للأراضي السكنية الصغير للأفراد والذي يبدأ اعتبارا من اليوم.

وأوضح خطاب في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين فاتن عبدالمعبود وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن نظام الحجز يكون لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد «مَسكن»، بنظام الطرح الدائم، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.

الطرح الرابع لقطع الأراضي السكنية

وأشار إلى أن الطرح الرابع، يضم 1747 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 65 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن (6 أكتوبر - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان)، بجانب 826 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، و856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة.

بدء حجز قطع الأراضي المطروحة اليوم الإثنين 1 أبريل 2024

وأوضح متحدث الإسكان، أن بدء حجز قطع الأراضي المطروحة، سيكون اعتبارا من اليوم الإثنين 1 أبريل 2024، ويستمر إلى شهرين حتى 30 مايو المقبل، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور من المحاور المتاحة.

ولفت عمرو خطاب، إلى أن أسعار قطع الأراضي تكون مناسبة جدًا لاستهداف عملية التنمية، حيث يبدأ سعر المتر الواحد من 2000 جنيه ويصل إلى 5000 جنيه، ويكون هناك تفضيلات مميزة لكل من يقوم بالدفع الفوري مرة واحدة؛ عن الذي يقوم بالتسديد على نظام القسط.