موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 1-4-2024 .. 22 رمضان

يتحرى المسلمون في العشر الأواخر من شهر رمضان ليلة القدر للإكثار من الطاعات، حيث يحرصون على الطاعات ونيل المغفرة والعتق من النار، وإجابة الدعاء مٌترقبين موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 1-4-2024 الموافق 22 رمضان إيذاناً بتناول الإفطار اليوم، حيث تبلغ ساعات الصوم وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و19 دقيقة.

تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 1-4-2024 الموافق 22 رمضان وفق إمساكية المساحة المصرية، في إطار خدماتها لقراءها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 1-4-2024

ووفقاً لما أعلنته إمساكية الهيئة المصرية العامة للمساحة فإن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 1-4-2024 الموافق 22 رمضان من أيام شهر رمضان، سيكون الساعة 06:14 مساءً، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 14 ساعة و19 دقيقة وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445هـ.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم

وتضمن إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة، ومنها موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 1-4-2024 الموافق 22 رمضان كالتالي:.

الفجر: 04:15 صباحا

الظهر : 11:59 ظهرا

العصر : 03:31 مساءً

المغرب : 06:14 مساءً

العشاء : 07:33 مساءً