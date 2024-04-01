تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، يومياً عن إمساكية شهر رمضان، لتحديد مواعيد السحور والإفطار وأداء الفروض الخمسة، ليستطيع المسلمون هناك لتنظيم اليوم، والزيادة من الطاعات الدينية، ويقدم «الوطن» في السطور التالية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب بشهر رمضان المبارك، لعام 1445 هـ.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الاثنين 1-4-2024

تتباين التوقيتات من مدينة لأخرى، ولكن يمكن تحديد مواعيد الفروض الخمس في محافظة الرياط فيما يلي:

أذان الفجر 4:51 صباحا.

الشروق 6:16 صباحا.

الظهر 12:23 مساء

العصر 4:4 مساءً.

المغرب 6:48 مساءً.

العشاء 8:8 مساءً.

أذان الفجر في المغرب اليوم الاثنين 1-4-2024

يرفع أذان الفجر في أكثر من موعد مختلف، يمكن رصد بعض المحافظات كالآتي:

يرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمون في المغرب باليوم الواحد والعشرين من شهر رمضان المبارك بمحافظة الرباط في تمام الساعة 4:51 صباحًا، بينما في مراكش يكون الساعة 4:53 صباحًا.

موعد أذان الظهر في المغرب اليوم الاثنين 1-4-2024

ويكون موعد رفع أذان الظهر في الرباط في تمام الساعة 12:23 مساء، بينما في مراكش بتمام الساعة 12:26 مساء.

موعد أذان العصر في المغرب اليوم الاثنين 1-4-2024

بينما يكون موعد أذان العصر بمحافظة الرباط في تمام الساعة 4:4 مساء، ويكون الأذان للعصر بمراكش في تمام الساعة 4:8 مساء.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الاثنين 1-4-2024

يؤذن لصلاة المغرب في الرباط ليبدأ المسلمون تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 6:48 مساء، بينما تؤذن في مراكش بتمام الساعة 6:52 مساء.

عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم الاثنين 1-4-2024

فيما يبلغ عدد ساعات الصيام في المغرب نحو 14 ساعة و7 دقائق، ويختلف ذلك من محافظة إلى أخرى.