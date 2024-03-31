تصرفات غير طبيعية للحيوانات وقت كسوف الشمس.. تحدث مرة واحدة في العمر

يشهد العالم يوم 8 أبريل الجاري، ظاهرة غريبة، حيث يتحول النهار إلى ليل لدقائق نتيجة كسوف الشمس، نتيجة مرور القمر ما بين الشمس وكوكب الأرض ليحجب ضوء الشمس عن مناطق معينة في الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية، والغريب خلال كسوف الشمس، أن الحيوانات تتصرف بطريقة غير طبيعية، وفقًا لما نشرته مجلة العلوم الأمريكية.

وقالت المجلة، إن الناس لاحظوا في لحظات كسوف الشمس أن الحيوانات تتصرف بشكل غير طبيعي، كما قامت أيضًا، بدراسة لمراقبة 17 نوعًا مختلفًا من الحيوانات في إحدى الحدائق، ولاحظوا سلوكياتهم الطبيعية في أيام عادية، ثم في أوقات كسوف الشمس.

ولاحظوا أن الكثير من الحيوانات قامت بتصرفات غير طبيعية، وبدأ معظمهم يتصرفون كما لو كان الليل قد حل، وبعض الحيوانات أظهرت قلقًا وتوترًا، وقامت بحركات لا إرادية أيضًا.

الحيوانات تظهر سلوكيات غير طبيعية أثناء كسوف الشمس

وأظهرت حيوانات أخرى سلوكيات لا يفعلونها سوى في ساعات الليل، حتى لو جاء كسوف الشمس أثناء الظهيرة، إذ يذهبون إلى أعشاشهم أو أوكارهم، ما يشير إلى أن ذلك ربما يكون سلوكًا مكتسبًا، وحيوانات أخرى جرت مسرعة أو تجمعت في مع بعضها، وفي أوقات أخرى لا تتفاعل الحيوانات مع أي شيء على الإطلاق، وحيوانات أخرى تقوم بتصرفات غير متوقعة مثل النظر إلى السماء.

وتوصلت المجلة بعد مراقبة 17 نوعًا من الحيوانات، إلى أن 13 نوعًا منهم تصرفت بشكل مختلف أثناء كسوف الشمس، وقامت حيوانات بسلوكيات جديدة.

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كسوف الشمس التاريخي.. يحدث مرة كل 375 عامًا

وكانت وكالة ناسا الفضائية، قالت إن ظاهرة كسوف الشمس التاريخية، والتي ستحول النهار إلى ليل لبضع دقائق، ستكون مرئية بشكل كامل في العديد من ولايات أمريكا، ودولتي المكسيك وكندا، بينما سيكون خسوف الشمس جزئي في غرب قارة آوروبا وأمريكا اللاتينية، ومن الصعب رؤيته في مصر.

وكسوف الشمس القادم في 2024 من شهر أبريل سيكون مميزًا، لأن الشمس ستختفي بشكل كامل خلال ساعات النهار، حين تصل لحظة الكسوف الكلي، وسيظهر طيف من هالة الشمس ومجموعة من الألوان والضوء في السماء المظلمة، وتكون جودة الضوء في اللحظة التي يبدأ فيها الكسوف الكلي مذهلة مع عرض للتقزح اللوني والوميض والألوان، بحسب موقع «Astronomy».