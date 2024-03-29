استعدادا لعيد الفطر المبارك.. حملة نظافة مكبرة بميادين العريش

نفذ مجلس مدينة العريش أكبر حملة نظافة بشوارع وميادين وسط المدينة، وذلك استعدادا لعيد الفطر المبارك.

حملة مكبرة بشوارع العريش

ذكر مجلس مدينة العريش في بيان له، أن الحملة المكبرة، شملت جميع الشوارع والميادين بمدينة العريش، وذلك تحت أطار استعدادات المحافظة لعيد الفطر المبارك

وأضاف مجلس المدينة، أن الاستعدادات تتم على مدار الـ10 أيام القادمة، وفيما بقي من شهر رمضان الكريم، من خلال عمليات التنظيف والتجميل التي تشمل كل مكان في المدينة

نظافة وتوسعة محيط المساجد بالعريش

أكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، شن حملة نظافة وتوسعة محيط المساجد، ووضع الاستعدادات النهائية لتجهيزات صلاة عيد الفطر المبارك، سواء بوسط المدينة أو بالمناطق الغربية والمساعيد.

وأضاف رئيس مجلس مدينة العريش، أن هناك تعليمات من محافظ شمال سيناء، بالاستعدادات الكاملة للعيد، ابتداء من الصلاة، أو الاحتفالات التي تحدث على مدار 3 أيام.

تجهيز الحدائق العامة بوسط العريش

وأشار رئيس مجلس مدينة العريش، إلى أنه جرى تجهيز الحدائق العامة والميادين القريبة من وسط المدينة وساحل البحر.